Chile –  Diputado Urrutia cae aún más bajo y acusa golpes de Pamela Jiles: “Estoy extremadamente adolorido de un brazo”

NACIONAL

El diputado Ignacio Urrutia se transformó en el protagonista durante esta mañana en el Congreso, luego de que calificara de “terroristas” a las víctimas de la dictadura que iban a ser beneficiadas con una reparación económica de tres millones de pesos, iniciativa que el gobierno finalmente retiró.

Ante sus palabras, la diputada Pamela Jiles no lo pensó dos veces y se paró de su asiento para ir a encarar a su colega, propinándole un empujón, para luego ser detenida por un grupo de parlamentarios.

Urrutia se mantuvo en el hemiciclo hasta que terminó la sesión y, posteriormente, se dirigió a los estacionamientos del Congreso para retirarse. En el camino, fue abordado por la prensa, la que quiso obtener sus primeras declaraciones tras el incidente.

Allí prefirió no entregar comentarios y asegurar que “estoy extremadamente adolorido de un brazo por el golpe que recibí de la diputada Pamela Jiles“. En ese entonces, y consultado por sus polémicas declaraciones, sostuvo que “lo que dije, lo dije en la Cámara y no tengo nada más que hablar al respecto“.

“Estoy sumamente complicado con la agresión que recibí de parte de la diputada Jiles. Ella se aprovechó de su género para agredirme a mí como parlamentario y yo como hombre jamás se me habría ocurrido, no se me pasa por la mente agredir a una mujer y no lo voy a hacer jamás”, sentenció.

Al finalizar insistió en que “lo que dije en la Cámara, en la Cámara se queda”, aprovechando su fuero parlamentario.