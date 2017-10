Versión empresarial con la cual coincidió el Seremi de Medioambiente, Felipe Lerzundi, quien en declaraciones a este medio de comunicación, señaló que no está dentro de sus facultades fiscalizar estos hechos, pero que igualmente “se controló la emergencia y no se autorizará la operación hasta que se demuestre que no volverá a ocurrir un derrame de ácido”.