Chile – Declaración judicial de empresario forestal lo dejaría como encubridor de masacre Laja-San Rosendo

El jueves 10 de septiembre por la mañana, prestó declaraciones en tribunales de Concepción el ex gerente de CMPC Laja, Roberto Izquierdo Menéndez en el contexto de la masacre de 19 trabajadores de CMPC y Ferrocarriles, de las comunas de Laja y San Rosendo perpetrada por Carabineros del sector días posteriores al 11 de septiembre de 1973. Izquierdo Menéndez aparece en el caso pues el funcionario de la papelera, Guillermo Reyes, señaló a la justicia que le habría revelado el hallazgo de los cuerpos y le informó que luego fue detenido y amenazado por Carabineros. Reyes se habría comunicado con este sujeto para informarle la situación, a lo que este habría dicho “que se quedara tranquilo y callado”.

Según reveló 24 horas, que tuvo acceso a la declaración judicial, Izquierdo Menéndez habría reconocido que le instruyó guardar silencio a Reyes. Él mismo también habría guardado silencio y no informó de los acontecimientos a sus superiores ni a nadie de la empresa.”Ante la confesión, Izquierdo -por la fecha en que ocurrieron los hechos, cercana al 11 de septiembre, y lo dramático del tema- le indicó a Reyes que se mantuviera ajeno a los hechos y no los anduviera propalando, pues debería haber una investigación. Por lo mismo, relata que no quiso verificar personalmente si era efectivo lo que Reyes le había dicho.” indica el medio.

La declaración de Izquierdo lo deja al menos, como encubridor de uno de los crímenes más macabros y sangrientos de la dictadura. Cabe recordar que los cuerpos fueron enterrados en el fundo San Juan de Mininco, donde se produjo el hallazgo, y después fueron desenterrados y arrojados a una fosa común en el cementerio de Yumbel. Todos estos actos criminales fueron perpetrados en terrenos de la compañía de los Matte, CMPC, con herramientas de trabajo de la empresa y hasta el alcohol que bebieron los Carabineros al momento de fusilar a los trabajadores habría sido facilitado por CMPC como reveló el periodista Javier Rebolledo en su libro “A la sombra de los cuervos. Los cómplices civiles de la dictadura”

En la actualidad Izquierdo Menéndez es vicepresidente del Diario Financiero (df.cl), preside la empresa Forestal y Papelera Concepción (FPC, ubicada en Coronel), miembro del directorio de Yadrán S.A., de Alimentos Marinos S.A., es también director secretario de la Asociación de Industriales Pesqueros -ASIPES gremio patronal de la pesca industrial-. Se desempeña como Consejero de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Corporación de la Madera.

El caso incluye la participación en el encubrimiento del crimen de la actual Ministra de la Corte Suprema Rosa Egnem, quien se desempeñaba como secretaria de la magistrada de Yumbel en esos años, y ocultó el parte policial que daba cuenta del hecho delictual. Durante esta jornada las familias de los obreros ejecutados e inhumados ilegalmente habrían exigido en una reunión con Egnem, que esta renunciase a su cargo de Ministra de la Corte Suprema por su papel de encubridora de la masacre.