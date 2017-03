Chile – Coordinadora por la Defensa del Mar exigió a La Moneda anular Ley Longueira que privatizó los peces

Ecoceanos

Los movimientos sociales y organizaciones de ciudadanos, pescadores, pueblos originarios y estudiantes integrantes de la Coordinadora Social para la Defensa del Mar y los Derechos Populares, ante la entrega de 445 millones de pesos por parte del empresariado pesquero a 35 parlamentarios que participaron en las negociaciones de la viciada ley 20.657 de pesca y acuicultura,- conocida popularmente como “ley Angelini-Longueira” de privatización pesquera, declaramos que:

-Dicha situación de corrupción serial se suma a la de los 15 diputados y senadores que ya han sido imputados por la Fiscalìa Nacional por recibir millonarias coimas de parte de las patronales pesqueras industriales, entre la que se destaca el ex ministro de economía, ex senador UDI y ex candidato presidencial Pablo Longueira, gestor de la ley de pesca que lleva su nombre, quien hasta la fecha aparece involucrado en pagos ilegales que superan el millón de dólares.

-La creciente exigencia popular de anulación sin compensación económica de la viciada ley de pesca y acuicultura, constituye un ícono de la lucha de los movimientos sociales y la ciudadanìa chilena contra el abuso y la corrupción de la casta política-burocrática-empresarial que mal gobierna nuestro país.

Por ello la Coordinadora Social para la Defensa del Mar ,exige:

Ampliar y profundizar las actuales investigaciones que llevan a cabo las fiscalías del país contra las empresas y patronales pesqueras, dirigentes pesqueros artesanales, parlamentarios y funcionarios públicos.

Disoluciòn y pérdida de personería jurídica de la mega empresa Corpesca S.A., y de las patronales Sonapesca, Asipnor, Asipes y Fipes, responsables de los delitos de corrupción y financiamiento ilegal de la política, fraude al fisco y lavado de activos.

Investigar a las compañías pesqueras transnacionales que operan en aguas chilenas ( Nissui ( Japón), HF Grandi (Islandia),Lota Protein (Noruego-Danesa), acusadas de los delitos de corrupción y financiamiento ilegal de la política y dirigentes sindicales, contraviniendo las Directrices contra la corrupción de la Organizaciòn para la Cooperaciòn y el Desarrollo (OCDE).

Pérdida de los abusivos derechos de propiedad a perpetuidad y de acceso monopólicos a los valiosos recursos pesqueros chilenos, obtenidos de forma mafiosa y fraudulenta por parte de las megaempresas pesqueras nacionales y transnacionales culpables de los delitos de soborno, fraude al fisco y lavado de activos

Anulación sin compensación económica de la ley Angelini-Longueira de privatización pesquera. Esta demanda cuenta con el respaldo de 300.000 firmas de ciudadanos, así como la existencia de un proyecto de ley en la Càmara de Diputados, exigiendo la anulación de la ley 20.657 por graves faltas a la probidad.

Detener y eliminar el intento del Palacio de la Moneda y la Subsecretarìa de pesca, de utilizar a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su intento de presentar una fraudulenta “revisión maquillada” de la Ley Angelini-Longueira de pesca, basada en la realización de cambios secundarios y de carácter populistas al articulado de dicha ley , con el fin de mantener intacta sus aspectos esenciales, tales como la entrega gratuita y a perpetuidad de la propiedad de los peces del mar chileno a 7 clanes familiares, y el adjudicar al mercado la capacidad exclusiva de entregar derechos de acceso y uso de los valiosos peces del mar chileno

Exigir al Partido Comunista y parlamentarios que respaldan la anulación de la ley Angelini-Longueira, se retiren de la agònica comisión de revisión y modificación de este viciado cuerpo legal, que hasta febrero era dirigida por el ex subsecretario de pesca Raùl Sùnico (PS), quien ya renunció ante las abrumadoras denuncias de corrupción y accionar en favor de los intereses pesqueros industriales de la región del Bìo-Bìo.

La Coordinadora Social para la Defensa del Mar convoca a los movimientos sociales, de pobladores, pescadores artesanales, estudiantes, pueblos originarios y ciudadanos a seguir luchando mediante nuevas jornadas de protesta, para abrir el camino hacia un paro nacional de rechazo del abuso y la corrupción de la casta política-burocràtica- empresarial; la defensa de los bienes comunes de la Naciòn y de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales del Pueblo de Chile y de los Pueblos Originarios.

¡Pueblo Movilizado, Corruptos Encarcelados!

¡Anulación Sin Compensación de la Ley Angelini-Longueira de Privatización Pesquera!!

COORDINADORA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL MAR Y LOS DERECHOS POPULARES

Chile, 13 de Marzo del 2017

