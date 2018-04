Chile – Cariola, Vallejo y Boric ventilaron sus diferencias respecto al diálogo con Piñera

Como pocas veces desde que están en el Congreso, quienes en algún momento fueran considerados los principales representantes de la “bancada estudiantil” salieron este martes a ventilar sus diferencias de mirada y estrategia política frente al diálogo pro “acuerdos nacionales” convocado por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Abrió los fuegos la diputada comunista Karol Cariola, quien a través de Twitter alegó que “Piñera montó (una) tremenda parafernalia con su Mesa de Infancia con G(abriel) Boric incluido”, sin que “hasta ahora” se haya observado ninguna clase de avance en la agenda de esta área en el Congreso.

“La gracia del espacio de trabajo es que los proyectos de ley se presenten después del debate que allí se dé, para poder priorizar en conjunto con sociedad civil”, respondió Boric, antes de disparar: “Si ustedes no quieren participar ok, pero no torpedeen diálogo de quienes sí queremos (donde además hay PPD y PR)”.

“No estamos torpedeando nada simplemente no somos parte del diseño de la derecha”, respondió Cariola al “estimado @gabrielboric”.

Luego se sumó a la disputa Camila Vallejo, quien señaló enrostró al líder del Movimiento Autonomista el no haber estado “dispuesto a llegar a acuerdos” durante el pasado Gobierno en ámbitos como la gratuidad y el aborto en tres causales, pero que ahora sí lo hace “con un Gobierno sin visión de derechos humanos, como muestra su política migrante y trato a niñ@s trans”.

Camila Vallejo Dowling ✔@camila_vallejo Nadie pone en duda tu preocupación x infancia. Lo q causa duda es q no estuviste dispuesto a llegar a acuerdos (los q nos permitieron avanzar en gratuidad, aborto3causales y +) y ahora lo hacen con un gob sin visión de DDHH, como muestra su política migrante y trato a niñ@s trans https://twitter.com/gabrielboric/status/983680138712944640 … Camila Vallejo Dowling ✔@camila_vallejo Entiendo que no hayas sido parte del debate legislativo de infancia del Gobierno anterior, pero hay 4 proyectos aprobados y otros 3 -uno de ellos el de garantías de derechos de la niñez- que requieren ser tramitados cuanto antes. Y este "diálogo" sólo está postergando ese debate

“Te deseamos suerte en el camino que decidiste tomar“, agregó, sugerente, la ex presidenta de la FECh dirigiéndose a quien fuera su sucesor.

El diputado por Magallanes aseguró que sí votó a favor de la propuesta de la administración Bachelet para las tres causales, y “lo mismo en AUC, voto extranjero, parte importante de ley de inclusión, entre muchos otros”.

“En infancia se requiere acuerdo transversal en conjunto con sociedad civil y eso empujaremos desde todos los espacios“, remató.

“Más altura de miras”

Más tarde se metió a la pelea Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas, quien consideró “increíble que, tras el triunfo de Piñera, para @gabrielboric la participación del movimiento social, que antes era una condición para participar y legimitar mesas de trabajo, ya no lo sea”.

“Más altura de miras”, reaccionó Boric, asegurando que la “participación de la sociedad civil es esencial” para el Frente Amplio.

Vallejo: “No es un quiebre”

Consultado en los pasillos del Congreso por este intercambio, Gabriel Boric prefirió no profundizar en el asunto, que –señaló- no es un “tema de fondo”. Camila Vallejo sí respondió un par de preguntas a este respecto, y si bien negó un quiebre con su ex compañero de lucha estudiantil, reconoció “diferencias profundas”.

“No estamos hablando de un quiebre. Tenemos, obviamente, diferencias de fondo respecto a cómo abordar el problema de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país“, explicó Vallejo.

“Le deseamos, obviamente, suerte en su decisión; que ojalá su opinión sea escuchada en esa instancia, pero, para nosotros, esta mesa de trabajo está significando, en la práctica, un retroceso en el debate sobre garantías de derechos universales para la infancia en nuestro país, porque con esta mesa hoy día tenemos, por ejemplo, tres proyectos en el Congreso que no tienen urgencia: estamos hablando de la separación del Sename, de un sistema de protección para los niños, niñas y adolescentes; de una ley de garantía de derechos universales de la niñez”, explicó.

Pamela Jiles volvió a marcar distancia con Boric. (Foto: ATON)

Pamela Jiles llama a Boric “ayudante de cocina”

La participación de Boric en la “Comisión de Infancia” no lo ha librado de recibir críticas desde el propio Frente Amplio; entre ellas de la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles, quien ya la semana pasada los llamó a él y a Natalia Castillo (RD) “incautos”.

“Les recuerdo que la actitud del diputado Boric y la diputada Castillo ha sido por sí y ante sí, no es una posición que haya sido avalada hasta ahora por el Frente Amplio, y la recriminación es muy clara: hemos dicho en todos los tonos que no comulgamos de ‘cocinas’, y aparecen dos diputados del Frente Amplio de ayudantes de cocina… Es al menos incoherente“, afirmó Jiles.

Al debate de redes sociales se sumó también el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel (Evópoli), quien respondió a las críticas de Karol Cariola.