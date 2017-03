Chile – Batalla en las redes: Cientos de cuentas bot aparecen para defender a las AFP en twitter

Resumen.cl 26 Marzo 2017

Es por eso que las AFPs, luego de los fracasos en comerciales de tv, volanteos, correos, entre otras cosas, han recurrido a la creación de cuentas falsas (o bots) en redes sociales para crear la ilusión de que hay mucha gente que se siente a gusto en el sistema y que lo defiende por sus supuestos beneficios, mientras por otro lado -en un intento vano y básico- centran sus ataques en desacreditar al vocero nacional del movimiento, Luis Mesina, individualizando la demanda de millones de chilenos y chilenas en una sola persona.

Wikipedia define el concepto de la siguiente manera: “Un bot (aféresis de robot) es un programa informático, que imita el comportamiento de un humano.” Y pues desde hace un tiempo pero en particular en esta jornada, cientos de cuentas bot aparecieron en twitter, muy fáciles de identificar como tales pues repiten exactamente el mismo texto y se reuitean entre sí para tratar de hacer un contrapeso en las redes a esta movilización. En el caso de facebook, estas cuentas se utilizan para comentar noticias relativas a las AFP, manifestándose a favor de éstas o desacreditando la opinión de otro comentarista (ojo, no todos los comentarios a favor del sistema son bots, hay gente que efectivamente apoya a las AFP, sin embargo un bot se identifica porque el texto es el mismo y al entrar a su perfil no tiene ninguna otra publicación o foto). A continuación compartimos estos comentarios de bots realizados durante la jornada de protesta, trabajo de recopilación realizado por el sitio Gamba.cl: