Chile – Ayer 7 de marzo de 2017, se constituyeron coordinadoras NO + AFP en las ciudades de Talca y de Los Angeles.

En la foto integrantes de la Coordinadora en Los Angeles

En Talca, fue todo un éxito la presentación de la propuesta de la Coordinadora Nacional No+AFP. El Sistema de Reparto con Fondo de Reservas Técnicas es comprendido por todos, además es una propuesta emanada del mundo del trabajo, elaborada por trabajadores y académicos al servicio de la causa de la Seguridad Social. Es una propuesta viable, financiada de aquí a fin de siglo. Lo que falta entonces es VOLUNTAD POLÍTICA, la que por cierto no existe en los actuales gobernantes, tampoco en el Congreso. El pueblo de Chile deberá optar, así de simple, o se está con la propuesta del empresariado que presentó la CPC, o se está, con la de los trabajadores que presentó la Coordinadora Nacional NO+AFP, así de simple y claro, no hay espacio para confundirse. Todos aquellos que vacilan y nos proponen fórmulas alambicadas que solo ellos entienden, como la de la tercera edad; o sistemas mixtos con administraciones a cargo de S.A. no son más que distractores para mantener el NEGOCIO de las AFP. Por ello, ahora a concentrarnos en lo sustantivo: la Gran Marcha del domingo 26 de marzo.

Faltan 19 días, no hay que descansar, debemos convencer, conminar, invitar a todos y a todas, nadie sobra en esta batalla

Todos diremos el domingo 26 #NOmasAFP

En Los Angeles, este 07 de Marzo se contituyó a las 19:00 hrs. “LA COORDINADORA PROVINCIAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS NO+AFP BIO BIO. Donde participaron 13 organizaciones de Los Angeles que firmaron su compromiso por la lucha de uns sistema previsional justo y solidario, y cumplir como primera tarea con la organización de la gran marcha del 26 de marzo.

Las organizaciones integrantes de la coordinadora son: 1. Colegio de Profesores Provincial Bio Bio, 2. Fenat, 3. Afdem, 4. Movimiento Refundación Gremial y Pedagógico, 5. Indignados Los Angeles, 6. Colectivo Una Sola Lucha, 7. Asociación de Consumidores Usuarios del Bio Bio, 8. Global, 9. Andime provincial de educación, 10. Confusam, 11.CUT Bio Bio, 12.Colegio de Profesores Comunal Tucapel, 13.Sindicato INIA Human Los Angeles. Agradecer a todos y todas y especialmente a las personas trabajadoras que asistieron y de manera personal también firmaron este gran compromiso.

Un abrazo para todos y todas. ¡¡No + AFP!!

