Chile – Avanza el fascismo Kast lidera encuesta de futuro presidente

AND Noticias

La encuesta de Criteria Research, que mide el mes de diciembre de 2018, en la mención espontanea del futuro presidente del país, dio como resultado el avance del ultraderechista José Antonio Kast, con un 12%.

En segundo lugar con el 10% está Beatriz Sánchez, ex abanderada del Frente Amplio. En tanto en la ex Nueva Mayoría Daniel Jadue es el más nombrado con el 4%. También figuran en la encuesta el alcalde de La Condes, Joaquín Lavín 6%, la ex Presidenta con el 3% y la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga 2%.

En el tema jubilaciones la evaluación de la reforma al sistema de pensiones propuesta por el gobierno el 58% la desaprueba.

Me gusta: Me gusta Cargando...