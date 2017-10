Catalunya – 25 y 26 de octubre: Aulas vacías y decenas de miles de estudiantes en las calles contra la represión franquista

Pincha aquí para ver la galería de fotos La huelga general estudiantil convocada por el Sindicat d’Estudiants, y a la que también se han sumado los compañeros del SEPC y Universitats per la República, ha sido un éxito rotundo. En estos dos días la huelga ha ido creciendo hasta hacerse masiva en los Institutos y en la mayoría de las universidades de Catalunya, mientras en la manifestación de hoy en Barcelona hemos participado más de 40.000 estudiantes que hemos abarrotado el centro de la ciudad y llenado la Plaza de Sant Jaume, y miles más nos hemos manifestado en otras capitales y ciudades. El éxito de la convocatoria del Sindicat d’Estudiants, haciendo frente a una persecución vergonzosa por parte de la derecha y de sus medios de comunicación, cobra aún más relieve en estos momentos. Frente a la ofensiva de la reacción españolista, del Estado y del gobierno central, y sus amenazas de descargar un golpe brutal contra nuestros derechos democráticos, el Sindicat d’Estudiants, junto a la juventud catalana y las organizaciones que hoy se han movilizado, hemos demostrado que no vamos a retroceder en la defensa de la libertad y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya.

Las decenas de miles de estudiantes que hoy hemos protagonizado esta movilización ejemplar hemos dado un rotundo NO a la violencia policial, al artículo 155 que anula la autonomía catalana, y hemos exigido la libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de ANC y Omnium, encarcelados por sus opiniones, por movilizar pacíficamente frente a la represión autoritaria y salvaje del PP. Hemos dicho basta ya a la declaración de guerra contra los derechos de expresión, reunión y manifestación. Hemos dicho basta ya al franquismo de este gobierno y de este Estado.

Como hemos señalado en reiteradas ocasiones, los hederos del franquismo y sus aliados hablan de defender el “Estado de derecho” y la “democracia”. Pero sabemos perfectamente que las leyes no se utilizan para encarcelar corruptos del PP, ni para meter entre rejas a los banqueros que han robado a manos llenas, ni contra los que ejercen violencia contra las mujeres, nos desahucian de nuestras casas, o recortan la educación y sanidad pública. No, las leyes se utilizan para defender los intereses de la oligarquía y de los ricos. Desde el gobierno, Ciudadanos y el PSOE se nos dice que lo que no es legal, no es democrático. Les recordamos que hace no mucho tiempo las mujeres no podían votar, como tampoco lo era votar a los 18 años; no era legal el derecho al divorcio o al aborto, no era legal el derecho a huelga de los estudiantes, o el matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Y acaso esa legalidad que aplastaba nuestros derechos era democrática? Por supuesto que no.

El gobierno del PP, Ciudadanos y el PSOE han aplaudido el encarcelamiento de “los Jordis” y laminar derechos fundamentales de la población catalana. Mañana todas estas medidas se pueden aplicar en cualquier otro territorio del Estado, se puede encarcelar a cualquier activista que organice una huelga estudiantil o cualquier tipo de protesta social legítima. ¿Qué tiene esto que ver con el “Estado de derecho” y la defensa de la “democracia”? Absolutamente nada.

La respuesta del pueblo catalán a la violenta represión que hemos vivido ha sido ejemplar. Millones acudimos a votar el 1 de octubre a pesar de vivir un auténtico estado de excepción policial. Cientos de miles participamos de forma valiente en la organización del referéndum, la defensa de los colegios electorales y la protección de las urnas, enfrentándonos a policías armados hasta los dientes, recibiendo golpes y porrazos. Esta firme voluntad se volvió a repetir en la huelga general del 3 de octubre y en las manifestaciones multitudinarias que desbordaron las calles de toda Catalunya.

Desde el gobierno del PP y Ciudadanos, desde el Estado centralista y la Corona, desde la dirección del PSOE-PSC que se ha entregado por completo a la derecha, pretenden que los millones que nos hemos movilizado por nuestros derechos democráticos nos arrodillemos. Buscan amedrentarnos para que no salgamos a la calle, taparnos la boca para que no luchemos contra las injusticias. Saben que la fuerza de la juventud y los trabajadores en la calle, unidos y organizados, es imparable.

Esta alianza reaccionaria ha recurrido a todo su arsenal para tratar de aplastar la voluntad democrática de todo un pueblo: desde las amenazas y la represión más salvaje, pasando por la organización de movilizaciones en defensa de “la España, una, grande y libre”, hasta el desfile de las más de 1500 empresas anunciando el traslado de sus sedes sociales fuera de Catalunya. Los oligarcas, los ricos y los banqueros catalanes, han lanzado un mensaje al pueblo movilizado: estamos al lado de los capitalistas españoles, de su Estado y de su gobierno de derechas, y os advertimos que si continuáis con vuestro empeño os hundiremos en el caos y la miseria. ¡El mismo tipo de chantaje que sufrió el pueblo griego por parte de la Troika, de la UE, tras votar masivamente en un referéndum contra los recortes y la austeridad!

Todos los acontecimientos indican que el gobierno del PP y sus aliados, y el Estado, quieren dar una lección ejemplar al pueblo de Catalunya, a los jóvenes y los trabajadores. ¡No lo conseguirán! Desde el Sindicat d´Estudiants llamamos a la juventud de Catalunya a continuar la lucha para derrotar esta estrategia autoritaria, y mostrar juntos nuestra unidad y voluntad de derrotar la represión y conquistar una república catalana libre de oligarcas y de opresión.

¡Únete al Sindicat d’Estudiants!

¡Fuera el 155!