Brasil – Salvar vidas y defender a la clase trabajadora

Esquerda Online, editorial, 23-3-2020

Traducción de la Correspondencia de Prensa

En plena noche, Jair Bolsonaro emitió una Medida Provisoria (MP 927) que permite a las empresas dejar de pagar los salarios de los trabajadores durante cuatro meses. Esta medida haría morir de hambre a millones de personas. Sin un salario, los trabajadores no podrían comprar comida y gas para cocinar y pagar el alquiler y las facturas de agua y electricidad.

Cuando cerramos este editorial, Bolsonaro, ante el repudio generalizado de su acto, anunció en Twitter que ordenó la derogación del artículo 18 de la MP 927 que permitía la suspensión del contrato de trabajo por cuatro meses sin salario. En cualquier caso, la publicación de esta medida provisional, en sí misma, demuestra el objetivo del gobierno: volcar el costo de esta crisis a las espaldas de la clase trabajadora para salvar los beneficios de los grandes empresarios.

Las acciones de Bolsonar, también muestran que, ante el avance del nuevo coronavirus, no todas las personas tienen la misma condición para protegerse. Mientras las familias de los millonarios están aisladas en lujosas mansiones con abundantes provisiones, los trabajadores, especialmente los más pobres y precarios, se preguntan: ¿Quedarse en casa para no contraer el virus o ir a trabajar para no pasar hambre?

Se establece así una cruel división de clases: los que pueden defender su vida y los que necesitan arriesgar la suya para tener algo de comer. Esta afirmación se concreta en la vida real de los profesionales de la salud, los limpiadores y las mucamas, los cuida-coches, los trabajadores de call center, el transporte público y las aplicaciones, los trabajadores de las fábricas y tantas otras mujeres y hombres, en su mayoría negros y residentes de las periferias urbanas y favelas, que se levantan temprano para trabajar sin saber cómo estarán a la mañana siguiente.

Esta es la lucha elemental y crucial en este momento: por la vida de la clase trabajadora y los más pobres, para garantizar el derecho a la cuarentena para todos. Es necesario, de inmediato, detener todo trabajo no esencial, mediante licencias pagadas con estabilidad laboral para los empleados formales y un beneficio extraordinario (1,5 salarios mínimos por mes) para todos los informales, precarios y desempleados.

Para los trabajadores indispensables en esta crisis – como enfermeras, médicos, trabajadores de fábricas de alimentos, entre otros – es necesario asegurar todas las condiciones de protección en el servicio. El PSOL (Partido Socialismo y Libertad), con razón, ha presentado una serie de propuestas en el Congreso para proteger a la población trabajadora, especialmente de sus sectores más vulnerables.

¿Existen recursos para garantizar el derecho de los trabajadores a quedarse en casa?

Los analistas de la gran prensa argumentan que muchas personas no pueden dejar de ir a trabajar porque tienen que sobrevivir económicamente. Otros dicen que no se puede sacrificar demasiado la economía deteniendo todo el trabajo no esencial. Estos mismos analistas, sin embargo, no consideran que sea un problema para el gobierno gastar miles de billones de reales ayudando a banqueros y grandes empresarios “en dificultades”, en lugar de dar prioridad a las inversiones de emergencia en salud pública y beneficios sociales.

Hay recursos y medios, sí, para asegurar que todos (con la excepción del trabajo esencial) puedan quedarse en casa. La imposición inmediata de las ganancias acumuladas de los bancos y de las grandes fortunas podría generar decenas de miles de billones de reales para la compra masiva de testes, equipos hospitalarios y medicamentos. Para tener una idea: los beneficios combinados de Itaú, Bradesco y Santander en 2019 fueron de más de 60 mil millones de reales.

Otra medida sería suspender el pago de la deuda pública a los principales acreedores, lo que representaría otras decenas de miles de millones de reales para garantizar los ingresos básicos de todas las familias brasileñas que los necesiten. Los bancos públicos, a su vez, podrían poner recursos financieros a disposición de todas las micro y pequeñas empresas amenazadas con romper con la crisis.

Existen alternativas, pero los gobiernos eligen salvar las ganancias de las grandes empresas. Bolsonaro y Guedes ya tienen medidas listas para rescatar a las grandes empresas, el agronegocio y otras grandes compañías. Para los trabajadores pobres, prometen una ayuda de 200 reales (US$ 35), que no es suficiente para comprar ni siquiera la mitad de una canasta básica – una canasta básica completa costó R$784,16 (US$174,16) en San Paulo en diciembre, según el DIEESE (Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos).

Irresponsablemente, el gobierno federal y estatal aún no ha ordenado la suspensión de todos los trabajos no esenciales, poniendo en peligro a millones de personas. En el caso de Bolsonaro, el comportamiento es aún más grave, ya que el presidente neofascista sigue despreciando la pandemia, realizando acciones que ponen en peligro a la población y anunciando ataques a los derechos de la clase trabajadora, como la reducción de la jornada laboral con la disminución de los salarios y la intención de recortar los sueldos de los funcionarios públicos.

Afortunadamente, el repudio al Bolsonaro está creciendo en la población. En miles de ventanas, cada día, se hace eco del grito de «Fuera de Bolsonaro».

En esta crisis, el pueblo tiene que tomar en sus manos el destino del país

No podemos esperar que los gobiernos y las grandes empresas tomen las medidas necesarias para salvar nuestras vidas. Con el apoyo de los sindicatos, los trabajadores de varias fábricas y empresas ya han comenzado a exigir la suspensión inmediata del trabajo, como ocurrió en varias unidades de telemercadeo. En muchos barrios y favelas, las comunidades se organizan en comités para tomar medidas de protección de la población.

Es importante decir que la pandemia no se controlará con soldados y tanques en las calles, sino con profesionales de la salud, científicos y la solidaridad y las acciones colectivas de nuestro pueblo.

En todo el país están surgiendo ejemplos emocionantes de personas y colectivos que están dispuestos a ayudar a los más necesitados. Las organizaciones de izquierda, los sindicatos y las centrales, los movimientos sociales y las asociaciones vecinales, deben comprometerse en estas acciones y unirse inmediatamente en un gran Frente Único en defensa de la vida del pueblo trabajador y oprimido, realizando acciones concretas de solidaridad y lucha, y exigiendo a los gobiernos medidas para salvar al pueblo, no a las ganancias.

Es tarea de todos los militantes de la izquierda y de los movimientos sociales y sindicales participar en las iniciativas de solidaridad y de lucha en su sindicato, en su barrio, en su lugar de trabajo, en todos los espacios posibles, ayudar a los más necesitados (como los ancianos y las personas con enfermedades crónicas), colaborar con los vaqueros colectivos, organizar a los trabajadores para exigir permisos remunerados y medidas de protección, entre otras iniciativas.

Dando ejemplo en esta lucha, la izquierda socialista jugará su papel en esta grave crisis.

