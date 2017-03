Bloqueos, marchas, ollas populares y ruidazos contra la crisis en Argentina

El seguimiento más importante de estas movilizaciones, está a cargo de varios portales como Diario Registrado, Infobaires 24, El Destape y otros que se han convertido en la fuente única de información, ante el silencio de los grandes medios de comunicación masiva. El diario Página 12 y sólo algunas radios y programas de la Televisora C5N son los únicos recursos para enterarse de lo que sucede a nivel de esta capital y el país.

Los cortes y movilizaciones se realizaron a pesar de la lluvia y en la tarde en el Obelisco protestaron los dueños de motocicletas, desde donde marcharon ante el Congreso en rechazo a las medidas tomadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, quien los obliga a llevar la patente grabada en los cascos y a los acompañantes en un chaleco especial. Entre las consignas de los llamados motoqueros figuraban NO al casco y chaleco con patente , NO a la prohibición de llevar acompañante”, NO a la limitación de nuestras libertades”, NO a la discriminación y al abuso de autoridad .

El ruidazo fue convocado contra los sucesivos tarizafos y las políticas económicas dispuestas por el gobierno del presidente Mauricio Macri, en esta jornada citando en 50 puntos de reunión en esta ciudad donde además se produjeron manifestaciones de gremios docentes en paro ante la imposibilidad de lograr que el gobierno abra una negociación salarial a nivel nacional.

En la capital de la provincia de La Plata, la gobernadora María Eugenia Vidal convocó para una nueva reunión este jueves con los dirigentes de seis gremios docentes, ofreciendo entregar entre mil 500 y 300 pesos, como adelanto a las posibles negociaciones salariales (paritarias), lo que es inadmisible para los maestros, que exigen una negociación nacional, que supere el aumento de 18 por ciento ofrecido, que es una burla frente a la imparable inflación y los tarifazos.

Varios sectores se movilizaban ante el Congreso también en la tarde y agrupaciones políticas se agregaron a este río de personas que afrontaron la lluvia y que incluso cortaron la Avenida Panamericana, que es la entrada a la ciudad por el oeste y otros lugares de acceso como el Puente Pueyrredón en el sur.