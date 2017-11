Autocensura: ¿Cómo reconocer al periodista que se vendió?

No son pocos los que critican al periodismo chileno porque aseguran que solo desinforma y no trata temas reales y de importancia para la ciudadanía nacional, sin embargo, son ellos mismos los que no leen ni visitan las noticias de mayor relevancia, de cultura o de política, en desmedro de las que se tratan de cultura pop, farándula o fútbol.

Es entendible que las personas que no están relacionadas a las comunicaciones no comprendan que el periodismo tiene tres funciones fundamentales: Informar, Educar o Entretener. Cualquier publicación debe cumplir al menos uno de estos objetivos, en ese sentido, en El Diario de Antofagasta nos sentimos orgullosos de publicar noticias de todo tipo, apuntando a los diferentes intereses de nuestros lectores.

En un principio es incomprensible que algunos periodistas critican el medio por el hecho de cumplir las tres funciones de nuestra profesión, sin embargo, todo tiene un explicación. Ven a los colegas como enemigos.

Lo importante de los medios digitales independientes es que no tenemos contrincantes, entre los periodistas solo vemos aliados.

Sin embargo, ¿Cuál es la principal diferencia entre los periodistas? El dinero.

¿Cómo reconocer al periodista que se vendió? Si el colega no quiere, no puede o no debe escribir o publicar una noticia por miedo a perder su trabajo o hacer enojar a sus clientes. Se vendió.

Si decide no escribir algo que va en beneficio de la ciudadanía pero en contra del empresario. Se vendió.

Si se defiende con la frase “hay que trabajar” o “hay que comer”. Se vendió.

En El Diario de Antofagasta nuestro único jefe es el lector e, incluso, hemos publicado columnas que hablan en contra de nuestro medio, porque acá lo importante es que la ciudadanía sepa que la web es su aliado.