Argentina – ATE y APOPS en defensa de la Previsión y la Seguridad Social

23/06/2017

En medio de una jornada de Paros y movilizaciones de los trabajadores de la caja previsional ANSES, de la obra social PAMI y de los Centros de Jubilados de todo el país en defensa de la Previsión y la Seguridad Social, la Asociación Trabajadores del Estado y la Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social APOPS, confluyeron en la tarde de este jueves en una marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que culminó con un acto frente a la sede central de ANSES.





Prensa ATE / CLATE

Frente a los cientos de trabajadores y trabajadoras presentes, el Secretario General de ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, manifestó: “Cuando recortaron los beneficios de las pensiones a los discapacitados fuimos al Congreso a decir que esa excusa de revisar las pensiones sólo buscaba quitar un derecho. Sentimos dolor cuando convocan a nuestros jubilados a hacer extensas colas en el ANSES para que vengan a demostrar que ya son jubilados o pensionados. Buscan excusas para quitar derechos a nuestros jubilados y jubiladas”.

“Dicen que no hay equiparación entre la cantidad de jubilados y la cantidad de activos, cuando son ellos los responsables. En nuestro país hay un 40 por ciento de trabajadores precarios. Si entre los municipios, las provincias y el Estado Nacional, hay más de 600 mil trabajadores precarios que no financian con aportes a los organismos de previsión y obra social, es por responsabilidad de quienes gobiernan, no de las trabajadoras y trabajadores”, aseguró Godoy.

Por su parte, el Secretario General de APOPS, Leonardo Fabre, arengó: “Hoy es un día histórico. Cuando este Gobierno ya sea un mal recuerdo, ustedes van a recordar que este 22 de junio comenzó la resistencia para salvar al ANSES y a la jubilación pública. El año pasado estos diputados y senadores votaron la Ley 27.260 y la llamaron, con muchísima crueldad, ‘de reparación histórica’. Cuando vimos que la Ley decía que iba a analizar la sustentabilidad del ANSES, ya sabíamos a lo que venían: Vienen a privatizar ANSES. No lo vamos a permitir”.

“Maquillaron luego a la Ley y la llamaron ‘Ley del blanqueo’. Quisieron disimular lo que realmente quieren robar: En ahorro más grande de los argentinos, 50 mil millones de dólares, que todavía tiene el FGS. La plata de los jubilados y de los pensionados, la plata de los trabajadores, eso vienen a robar”, señaló Fabre, quien continuó: “Apenas entraron los funcionarios de este Gobierno al ANSES, se incendió el Archivo San Martín. Se quemaron más de un millón y medio de expedientes. Nunca se hizo una investigación. Ahora le piden la documentación a pensionados que se pensionaron hace 20 años porque dicen que no encuentran la documentación. Ellos tienen un plan de exterminio”.

Habló ante los presentes también Olivia Ruíz, del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE, que manifestó: “Estamos todos juntos aquí los trabajadores activos y los jubilados, en defensa de nuestros derechos y nuestra dignidad. Nosotros somos los que nunca dejamos de pelear. Desde la década del ’90, cuando el innombrable quiso implementar las AFJP, seguimos peleando junto a los trabajadores en actividad y recuperamos la previsión social pública para todos los trabajadores. Ahora vienen por nuestras cajas municipales, por las provinciales y por el ANSES. No vamos a permitir que se las lleven. Además peleamos para gobernarlas, porque los trabajadores somos los dueños de esas cajas”.

Tuvo su turno para dirigirse a los compañeros y compañeras movilizados también María del Carmen Méndez, representante de APOPS de los trabajadores de la repartición de ANSES en Rosario, que se prendió fuego días atrás: “Estamos tremendamente dolidos porque nuestra casa ha tenido un principio de incendio que nos llena de bronca. Los trabajadores de la delegación ahora estamos repartidos en las pequeñas UDAI. Sabemos que ahora vienen por un ajuste brutal hacia los trabajadores y eso significa cesantías. Que no se repita, resistamos, defendamos la jubilación pública, nuestro salario y nuestro convenio”.

