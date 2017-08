Cine – NADIE PUEDE VENCERME (The Set Up)

NADIE PUEDE VENCERME (The Set-UP, Robert Wise USA, 1949) con Robert Ryan, Audrey Trotter, George Tobias. Memorable obra maestra sobre el submundo del boxeo. Posiblemente la mejor de un autor desigual pero responsable de títulos importantes (Ultimatum a la tierra, Marcado por el odio), desarrollada en base a un poema de Joseph Moncure de resonancias londonianas. El guionista Art Cohn escribió esta joya de los años cuarenta, considerada un emblema del film “noir”. Obra maestra del cine pugilístico, que transcurre prácticamente en tiempo real (72 minutos) a lo largo de todo un combate de boxeo previamente amañanado, pero crucial para el boxeador de 35 años Stocker Thompson (Robert Ryan), quien no sabe que su manager, convencido de que su luchador va a perder, ya ha dado el combate por perdido. Manteniendo el suspense en todo momento, y filmando el combate desde la posición de un espectador en primera fila, la trama criminal organizada en torno a la pelea se va desarrollando entre asalto y asalto, en los alrededores del ring, mientras sobre la lona se escenifica la lucha por la supervivencia y la dignidad de un hombre que no quiere darse por vencido. El empleo de la cámara, en constante movimiento, y la desnuda puesta en escena, otorgan a la historia un realismo y una impresión de arbitrariedad narrativa impropia de los años cuarenta, que convierte en cierto modo a Nadie puede vencerme en una película adelantada a su tiempo. Destacan además las interpretaciones de Robert Ryan y de Audrey Trotter, en la piel de la bella y sufrida esposa del boxeador. Martin Scorsese reconoció la importancia que tuvo en su concepción de Toro salvaje. Se trata de un modelo de eficacia narrativa, de análisis riguroso del trasfondo del “deporte”, amén de un retrato psicológico muy perfilado. Resulta bastante asequible, por ejemplo se encuentra en FILMIN.