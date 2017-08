Argentina / Wallmapu – Santiago Maldonado se lo llevó Gendarmería tras allanar el Lof en Resistencia de Cushamen y aún no aparece

por Werken

GULU MAPU/ A un año del asesinato político de nuestra lamgen Macarena Valdés, muerta el 22 de Agosto del 2016, a manos de la empresa hidroeléctrica y genocida RP Global. Jamás olvidaremos la lucha de Macarena ante la invasión empresarial, caso que sigue en la impunidad y que se suma a la larga lista de caídos y caídas en esta democracia de mercado al servicio de los poderosos. También recordamos a Rodrigo Melinao, Jaime Mendoza Collío, Manuel Gutierrez, a todos y todas los luchadores y luchadoras, weichafes, combatientes, soñadores de un mundo distinto, tejedoras de vínculos, jóvenes de gran corazón, que con alegre rebeldía y dignidad cayeron tanto por las fuerzas represivas de invasión del territorio ancestral como por grupos paramilitares mercenarios de los ricos empresarios y latifundistas. Una vida no puede apagarse por caprichos económicos y deseo de riquezas. La naturaleza nos llama a defender la tierra ante las mega empresas y forestales. Quien muere luchando no muere, vive en todos y todas las personas que siguen luchando. A todos ellos y ellas nuestro humilde y profundo homenaje. No olvidamos, no lloramos, pero tampoco perdonamos… Luchamos, aprendimos, nos fortalecemos, Resistimos!!!.

La dictadura y el terrorismo de estado continúa tanto para el pueblo Mapuche como para los pobres que se levantan en lucha.

PUEL MAPU/ Desde martes 1 de agosto el joven Santiago Maldonado se encuentra desaparecido, luego de recibir la brutal represión de gendarmería al interior de la Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut) por parte de más de cien efectivos de esa fuerza nacional de la que es responsable la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich. Según denunciaron las y los propios integrantes de la comunidad, los efectivos entraron a los tiros, agredieron a niños y niñas.

A este hecho se le suman las detenciones que han padecido 16 manifestantes (nueve en Bariloche y siete en Buenos Aires) luego de solidarizarse con la causa del líder mapuche.

En el caso del Lonko (líder) Facundo Jones Huala, fue detenido el 27 de junio en cercanías a la ciudad de Bariloche, por un pedido de captura internacional del gobierno de Chile. En ese país, se lo acusa injustamente luego de haber sido parte de diversos procesos de defensa territorial mapuche. Actualmente se encuentra con prisión preventiva por 30 días, y desde el 2 de julio inició la medida de protesta de huelga de hambre.

Respecto al wichí Agustín Santillán, desde 14 de abril se encuentra preso en Formosa totalmente incomunicado, trasladado de una ciudad a otra sin previo aviso y en condiciones paupérrimas, habiendo recibido inclusive, requisas y amenazas de muerte por parte de las fuerzas policiales y del gobierno de Gildo Insfrán. La detención de Agustín, ocurre en un marco donde existen más de 30 indígenas imputados, como es el caso del qom Félix Díaz.

Así como estos dos compañeros están presos, lo concreto es que hace varios años los pueblos y naciones originarias vienen sufriendo la persecución, criminalización, y represión, además del robo constante de sus tierras por parte de empresarios como Benetton o hasta los de la propia familia del presidente Macri, en todo el territorio, y cada día estos crímenes, este genocidio se incrementa cada vez más. Basta con mencionar otros casos como la feroz represión del 2 de abril a la comunidad Qom en Rosario (Santa Fe), las detenciones y torturas del 10 de enero en Chubut a la nación mapuche, el asesinato impune de Javier Chocobar y tantos otros. Similar a la situación que padece el pueblo trabajador, así como quienes luchan por la igualdad social.

