El Salvador – Como en Chile NO + AFP

23/06/2017

Previsión Social: AGEPYM respaldó su proyecto de ley con más de 5 mil firmas

El secretario general de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador, Mario Montes, informó que el pasado 14 de junio el gremio volvió a presentar ante la Asamblea Legislativa su Proyecto de Ley sobre Previsión Social, esta vez con el respaldo de 5.300 firmas de organizaciones sociales y sindicales.





La propuesta de AGEPYM fue recibida por los diputados Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano, y Damián Alegría, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), quienes dieron curso a la propuesta y se comprometieron a incluirla en el debate que actualmente se está llevando a cabo en el Congreso para reformar el sistema previsional.

El documento ya había sido presentado en marzo del 2016, pero hasta esa no había sido incluido en el debate legislativo. Esta vez, el proyecto estuvo acompañado por más de 5 mil firmas recolectadas por el gremio para respaldar la propuesta.

“Hemos estado trabajando en la elaboración de esta propuesta, que creemos que le puede dar solución al problema de las pensiones. Creemos que es importante que se tomen en cuenta a los trabajadores en esta discusión”, expresó Mario Montes a la hora de hacer entrega del documento.

Ante ello, el diputado Damián Alegría manifestó: “Esta propuesta tiene elementos muy importantes y para nosotros es muy valioso que un sector laboral como AGEPYM se sume a la discusión del sistema previsional y por eso hoy recibimos con mucho gusto la propuesta que ellos hacen”.

Asimismo, el diputado Rodolfo Parker felicitó al gremio por la iniciativa: “Privarlos de una propuesta sería terrible. Enhorabuena y felicidades por traer esta propuesta”.

Instituto Autónomo de Previsión Social

El proyecto de ley presentado por AGEPYM propone la creación de un Instituto Autónomo de Previsión Social, que administre los aportes de más del 80% de la población económicamente activa y aglutine a todos los trabajadores públicos, municipales, privados y por cuenta propia. Estos últimos, informó Montes, están actualmente excluidos del sistema previsional.

El documento plantea, además, que la junta directiva de este instituto esté conformada un 50% por los trabajadores, un 25% por la iniciativa privada y un 25% por el gobierno, “para que el dinero de los trabajadores sea conducido de forma transparente”, señaló el dirigente.

No más AFP

Actualmente, en El Salvador, el sistema de pensiones está en manos de las Administradoras de Fondos de Pensión privadas (AFP) y la gran mayoría de los trabajadores, tanto públicos como privados, deben ser sostenidos por el Estado nacional ya que, según estas empresas privadas, las cotizaciones no pueden sostenerse en el tiempo.

“Nosotros nos hemos unido a los chilenos, y así como ellos dicen NO MÁS AFP en Chile, nosotros decimos NO MÁS AFP en El Salvador. Porque creemos que son las AFP las que están empobreciendo más a la clase trabajadora. Los trabajadores reciben pensiones raquíticas y paupérrimas. No queremos que las AFP sigan manejando el dinero de los trabajadores. Los trabajadores queremos asumir la responsabilidad de administrar nuestro dinero”, manifestó Montes al ser recibido por los legisladores.

En respuesta a ello, el diputado del FMLN expresó: “Nosotros estamos perfectamente de acuerdo en que son las AFP las que empobrecen al pueblo porque hacen de las pensiones un negocio. Algo que debería estar en manos del Estado nada más. Pero para tener una buena pensión hay que tener un buen salario. Esa es otra lucha que hay que dar”.

Jornada Continental de CLATE

Por último, Montes le informó al diputado del FMLN sobre la Jornada Continental en Defensa de la Previsión Social, convocada para este 27 de junio por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), organización de la cual AGEPYM es miembro.

En el marco de esta acción continental, el gremio salvadoreño realizará una actividad frente a la Catedral de San Salvador el 25 de junio y una concentración cerca del edificio de AGEPYM el 27 de junio.

