6 de OCTUBRE de 1973: la masacre del Cerro Chena

El Cerro Chena fue convertido, con posterioridad al golpe de Estado de 197, en un centro de detención, tortura y exterminio. Hace 46 años, el 6 de octubre de 1973, dieciocho presos políticos fueron masacrados a manos de genocidas agentes de la Dictadura. En ese lugar estuvimos detenidos alrededor de 500 personas, entre ellas un centenar de mujeres.

Los torturadores y criminales más conocidos fueron los oficiales del Ejército Andrés Magaña Bau (quien reconoce sólo 36 crímenes en Cuesta Chada, Nuevo Sendero y El Tránsito), Alfonso Faúndez Norambuena (integrante de la DINA), Víctor Pino Pérez (integrante de la DINA, actualmente fallecido), Sergio Rodríguez Rautcher (que niega ser criminal) y el Teniente de Carabineros Sergio Ávila Quiroga (quien integró el Comando Conjunto y continuó asesinando detenidos).

Además, por diversos testimonios, la Ministra en Visita Extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos, Marianela Cifuentes, individualizó a otros torturadores: los Capitanes de Ejército Eduardo Octavio Silva Bravo, Juan Carlos Nielsen Stambuk, Jorge Eduardo Romero Campos, Carlos Kyling Schmidt, Luis Cortez Villa, Marcial Cobos Farías, Luis Villarroel Contreras, Héctor Maturana Zúñiga, Luis Garfia Cabrera y Julio Cerda Carrasco. Los Tenientes Víctor Sandoval Muñoz, Jorge Saavedra Meza y Carlos Duran Rodríguez. Los Mayores Iván de La Fuente, Hernán Pizarro Collarte y Ciro ahumada Miranda. Todos ellos dirigidos por el Coronel Pedro Montalva Calvo. Se suman a la lista los policías de Carabineros e Investigaciones Oscar Hernán Vergara Cruces, Roberto Arcángel Rozas Aguilera y Mario Jesús Campos Ripley, entre otros terroristas de Estado.

Algunos de estos criminales han fallecidos. Varios fueron integrantes de la DINA, la CNI y del Comando Conjunto. Algunos están condenados y procesados, otros encarcelados.

Declaraciones judiciales informan que los trabajadores y destacados militantes comunistas de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo fueron detenidos el 28 de septiembre de 1973: el pastor Roberto Ávila, Arturo Koyk Fredes, Alfredo Acevedo Pereira, Raúl Castro Caldera, Hernán Chamorro Monarde, Manuel González Vargas, Ariel Monsalve Martínez, José Morales Álvarez, Pedro Oyarzún Zamorano, José Silva Oliva, y Ramón Vivanco Díaz. Además, jóvenes estudiantes socialistas fueron detenidos el 27 de septiembre: Francisco Viera Ovalle y Héctor Hernández Garcés, de 19 y 17 años respectivamente. También Javier Antonio Pacheco Monsalve, mueblista, ex GAP, fue detenido el 5 de octubre. Su muerte fue tormentosa y su cuerpo destrozado a golpes. Igualmente fue detenido Ricardo Solar Miranda, quien trabajaba de rondín y era militante del MIR. Se suman a la lista de quienes tuvieron en Cerro Chena, los campesinos militantes del MIR de Linderos y Paine, Juan Cuadra Espinoza, Gustavo Martínez Vera y Carlos Ortiz Ortiz.

El 6 de octubre fueron llamados a gritos por los torturadores, siendo separados del grupo los dos jóvenes socialistas, los tres campesinos del MIR de Paine, un joven del MIR de San Bernardo y los militantes comunistas de la Maestranza, así como el escolta del GAP, Javier Pacheco, muerto en tortura. Ninguno de ellos volvió a la pesebrera de madera, de techo colorado, cercada por alambres de púa, ubicada a 250 metros de la Carretera Panamericana. Actualmente es una superficie destruida. La mayoría de los prisioneros aparecieron masacrados en el Instituto Médico Legal.

Alrededor un centenar de compañeros fueron masacrados en el Cerro Chena. Las organizaciones de Derechos Humanos han exigido que se construya un lugar de memoria histórica allí.

En 2012 se aprobó establecer el 6 de octubre como el “Día del Trabajador Ferroviario”, en reconocimiento de los martirizados. Se agrega que el Ministerio de Educación declaró Monumento Nacional, en la categoría de “Monumento Histórico”, El Pórtico de Acceso, la Escuelita y la Loma de la Casa de Techo Rojo. Al Pórtico de acceso llegaban en 1973 y 1974 los familiares, quienes eran humillados al solicitar información. Las modestas salitas de clases de la escuelita fueron usadas como celdas de prisioneros. Había una pirca y un galpón, donde se torturó durante septiembre de 1973. La Loma de la Casa de Techo Rojo funcionó desde octubre de 1973.

Hoy, el Gobierno de Chile promueve la impunidad y el olvido, anulando el Plan Nacional de Derechos Humanos que contenía 634 acciones. No promoverá la investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad. No respaldará a los torturados sobrevivientes de torturas. No anulara el Decreto Ley de Auto Amnistía. No formará ninguna comisión calificadora de víctimas de tortura en dictadura. Sólo preparara autoinformes y monitoreara borradores internos para continuar protegiendo a homicidas. A esto, se incluye dar el Premio Nacional de Medicina a Otto Dorr, facineroso de Colonia Dignidad.

Todos los 6 de octubre, los familiares y compañeros realizan actos de homenaje, romerías y velatones, exigiendo verdad justicia, memoria y reparación. Este año, la “Agrupación Ferroviarios Mártires de la Maestranza”, convoca acto conmemorativo, a las 11:30 horas en la Plazoleta donde se encuentra el Monolito de Derechos Humanos. En la tarde, a las 15:45 horas, la “Corporación Memorial Cerro Chena” convoca a los familiares de Ejecutados, Detenidos Desaparecidos y Sobrevivientes de Tortura, al Pórtico del Recinto Militar, ingresando por Avenida Colon, al Cerro Chena, lugar clandestino de barbarie y exterminio.

Ricardo Klapp Santa Cruz

Ex Prisionero Político en el Cerro Chena

