LA SITUACIÓN PLANETARIA – Desastres ambientales

LA SITUACIÓN PLANETARIA

Escribe: Milcíades Ruiz

Tradicionalmente hacemos el análisis político de nuestra realidad nacional e internacional tomando como referencia la fisiología del sistema capitalista y en especial el aspecto socioeconómico. Pero ahora se hace necesario tomar muy en cuenta las repercusiones del desarrollo capitalista en el aspecto meteorológico pues como sabemos la incontrolada industrialización ocasiona por combustión, una excesiva emanación de gases de efecto invernadero, que al no tener escape recalienta la atmósfera y ocasiona diversos desequilibrios en el hábitat planetario formado en millones de años.

No solamente contamina el aire que respiramos, como si estuviéramos encerrados dentro de una bolsa de plástico bajo radiación solar sino también, erosiona la estructura de la superficie terrestre como lo estamos comprobando en la destrucción de glaciales, derrumbes por lluvias torrenciales y erosión de causes hidrográficos. Cinco países super industrializados emiten más del 50% de gases de efecto invernadero (China, EE UU, Rusia, India y Japón). El modo de producción capitalista ha llegado a un tope que es ya incompatible con la existencia biológica en el planeta.

La humanidad viene siendo introducida a una cámara de gas como la que utilizaban los nazis para exterminar grupos de judíos. Pero esta vez, nadie está a salvo de la cámara de gas que envuelve al planeta entero, deteriorando las condiciones de vida y destruyendo el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Sin embargo, la reacción de la humanidad todavía no ha llegado a tener la fuerza necesaria para detener esta destrucción. La prensa beneficiaria del sistema imperante no permite a la población tener consciencia de este gran peligro.

Los científicos viene advirtiendo desde tiempo atrás que el dióxido de carbono (CO2) y otros gases producidos por la gran industria, se viene acumulando peligrosamente alcanzando en la atmósfera niveles no registrados en cientos de miles de años. El récord histórico de CO2 alcanzado en el 2016 se está incrementando en el 2017 en que se llegará a 795 miligramos por metro cúbico, un 46% más de la que tuvo el planeta al inicio de la revolución industrial. Sin embargo, las empresas periodísticas desvían la atención a otros temas.

De este modo, nos enteramos de los incendios forestales y otros desastres en diversas partes del mundo pero los tomamos como simple noticia de problemas ajenos con el que nada tenemos que ver. Las noticias no señalan al culpable, solo hablan de las consecuencias pero no de las causas. Se atribuye todo únicamente a la furia de la naturaleza y se oculta al gran causante del calentamiento global. Consecuentemente, la población no sale a las calles a protestar contra el cambio climático causado principalmente por la gran industria capitalista.

Aparentemente, muchos sucesos meteorológicos en lejanos países no tienen nada que ver con nosotros, pero estando todos en la misma nave planetaria, lo que suceda con ella nos alcanzará inexorablemente, como también a las generaciones futuras de nuestra descendencia. Esa congestión de gases de efecto invernadero genera trastornos y anomalías en la presión atmosférica, en la temperatura ambiental, cambios en la dirección de los vientos y tránsito de nubes, en las corrientes marinas, deshielos, desaparición de fuentes de agua, ciclones, sismos de todo calibre, climas extremos, nuevas epidemias, etc.

Ya los científicos habían advertido que el Perú es uno de los diez países más vulnerables al cambio climático. Y lo estamos comprobando estos días en el Perú, que estamos viviendo dramáticos eventos climáticos que causan zozobra entre la población más indefensa. Las pérdidas patrimoniales son cuantiosas, muchos han perdido la vida y hay mucha población damnificada por los daños en sus viviendas y enseres.

Es verdad que estos eventos siempre han existido desde épocas antiguas pero dentro de lo normal, sin desbalancear el equilibrio natural del planeta. Pero ahora ha variado el calendario climatológico, los desastres son de mayor gravedad, la frecuencia es mayor y se ha ampliado a nuevas áreas. El Niño aparece todos los años a fines de diciembre procedente del norte de Sudamérica llegando hasta el norte de nuestro litoral en que se encuentra con la corriente fría que viene del sur (corriente de Humbolt) y se desvían mar adentro.

A este encuentro se suman las aguas superficiales calientes que suelen ser empujadas por los vientos oceánicos hacia nuestras costas norteñas produciendo evaporaciones o nubes muy cargadas de agua que se estrellan contra nuestra cordillera descargando lluvias de mayor o menor intensidad según la calentura de las aguas. Esto es lo normal y solo se centra en la región norteña.

Pero este año, inesperadamente lo normal ha sido rebasado por lo anómalo y las aguas calientes han llegado hasta el sur del país y sobrepasará marzo que tradicionalmente es el últimos mes de lluvias. De acuerdo a las predicciones globales de la anomalía de temperatura superficial del mar para los períodos marzo-abril-mayo 2017, del Climate Forecast System (CFSv2) de la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) y del European Centre for Medium- Range Weather Forecasts (ECMWF), está previsto un incremento de las anomalías cálidas de la temperatura superficial del mar como se aprecia en el siguiente gráfico satelital.

Pronóstico estacional de anomalías de temperatura superficial del mar (°C). Fuente: cpc.ncep.noaa.gov/products/CFSv2 forecast seasonal SST anomalies

Pero la situación del planeta puede agravarse si no se frena la emisión de gases de efecto invernadero. Los megavientos en el descampado oceánico ocasionan mareas que mueven inmensas masas de agua que remecen la superficie continental causando movimientos telúricos y reviviendo volcanes. Los vientos cambian de orientación y empujan aguas recalentadas superficiales de los océanos hacia las costas, y la evaporación ocasiona lluvias torrenciales y huaicos inesperados.

Pero por otro lado, los vientos polares se salen de sus rutas provocando tormentas de nieve y sequías. Entonces todo se descuadra en el planeta y su equilibrio natural al amparo del cual vive la humanidad, es desestabilizado. Pero de esto no se habla y la información que reciben los estudiantes como la población en general, impide tener consciencia de la amenaza que se cierne sobre la humanidad. Por ahora vemos incendios forestales en lugares aislados pero no vemos el incendio planetario que se viene.

Se están cerrando las compuertas biológicas y la creciente temperatura del horno terráqueo al no tener desfogue ocasiona cambios y desbalances en todas direcciones. El descalabro ocasionado por el cambio climático llega a todos los sectores de la actividad humana. Trastornos y daños en la agricultura, pesca, salud, industria, comercialización, precios y en general se descompone toda la economía incluyendo el desbalance de ingresos y egresos estatales y privados.

El año pasado el presupuesto nacional se incrementó en 6,6% respecto al año anterior pero el 35% de ese incremento fue para obras de prevención del fenómeno de El Niño. Sin embargo, de poco ha servido porque pese a ello los desbordes y huaycos han sido incontenibles. Ingentes recursos son destinados a obras de prevención pero no existe ninguna investigación sobre este asunto.

INFRAESTRUCTURA: Distribución del incremento del Presupuesto en Gasto de Capital (Estructura %) -2016 (MEF)

Quizá lo que nos está pasando con los desastres climatológicos nos haga meditar y asumir una actitud más militante respecto al calentamiento planetario.

Tenemos la oportunidad de preparar algo para el sábado 25 de marzo, “La Hora del Planeta” y para el 22 de abril: “Día de la Tierra”.

Marzo 2017

Otra información en https://republicaequitativa.wordpress.com/

