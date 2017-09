Cine – 11′ 09′ 01′ (11 de septiembre) 2002

SinopsisConvocados por el productor francés Alain Brigand, once cineastas independientes y prestigiosos ofrecen su visión sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 en once cortometrajes, cada uno de los cuales dura once minutos, nueve segundos y un fotograma.

Los resultados, forzosamente desparejos en lo artí­stico, coinciden en su visión lateral, anticonvencional y desprejuiciada de los hechos, contraria al relato paranoico y belicista que construyeron los medios de comunicación de masas. Ningún distribuidor aceptó exhibir el film en salas de los Estados Unidos.

En su espí­ritu, estructura y propuesta temática, esta obra tiene cierta semejanza con Loin du Vietnam, otra producción francesa en episodios que en 1967 reunió a directores como Lelouch, Jean-Luc Godard y Alain Resnais para cuestionar la guerra de Vietnam.

En orden, los episodios son:

– Egypt, por Youssef Chahine: los fantasmas de un soldado estadounidense y un comando suicida palestino sirven como excusa para exponer la brecha entre occidentales y musulmanes.

– Israel, por Amos Gitai: en un único plano, el corto narra los instantes posteriores a un ataque terrorista en Tel Aviv y expone el manejo que los medios hacen de la información.

– Mexico , por Alejandro González Iñárritu: una sucesión de flashes de la tragedia de las Torres Gemelas.

– Japan, por Shohei Imamura: un soldado japonés vuelve de la guerra en 1945 creyendo haberse convertido en una serpiente.

– France, por Claude Lelouch: la crisis de una pareja neoyorquina transcurre en paralelo con la caí­da de las Torres.

– United Kingdom , por Ken Loach: un refugiado chileno comparte su dolor por las ví­ctimas de los atentados de 2001 y recuerda el golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos que en otro 11 de septiembre, 28 años antes, derrocó la democracia en Chile.

– Iran , por Samira Makhmalbaf: una maestra explica el ataque a las Torres Gemelas a un grupo de alumnos en un campo de refugiados afgano, cercado por el miedo a un bombardeo estadounidense.

– India , por Mira Nair: retrata el acoso y la desconfianza en contra de los árabes residentes en Estados Unidos tras los atentados.

– Burkina Faso , por Idrissa Ouedraogo: un joven sigue la pista de Osama Bin Laden en África, con la esperanza de obtener una recompensa.

– USA, por Sean Penn: un viejo solitario que vive en las cercaní­as de la Torres Gemelas despierta el 11 de septiembre y comprueba con alegrí­a, sin saber qué ha ocurrido, que los dos edificios que impedí­an a la luz del sol entrar a su casa ya no están.

– Bosnia-Herzegovina , por Danis Tanovic: las protestas públicas mensuales de las viudas de la localidad bosnia de Srebrenica, cuyos esposos e hijos musulmanes fueron masacrados en 1995.

