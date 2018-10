2da vuelta en Brasil: Más de 235 intelectuales, dirigentes sociales y políticos, académicos y parlamentarios chilenos solidarizan apoyan al pueblo brasileño y a Haddad contra el peligro Bolsonaro para Brasil y la región.

Al pueblo hermano de Brasil y Nuestra América

Es indudable que en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil se juega el destino de este país hermano y en medida significativa el futuro de Nuestra América. El reconocido intelectual español Manuel Castells Oliván ha señalado que, en la actual coyuntura, “Brasil está en peligro. Y con Brasil el mundo”. Coincidimos con su juicio y por lo tanto estimamos indispensable hacer público nuestro pronunciamiento sobre la situación brasileña, como hombres y mujeres demócratas, progresistas y de izquierda de Chile.

1. Ningún demócrata puede permanecer neutral o indiferente frente a la candidatura de Jair Messias Bolsonaro, quien es una amenaza explícita para la democracia, así como para el respeto a los derechos humanos, la convivencia en la diversidad, la resolución no violenta de los conflictos, el desarrollo con justicia social. Así lo muestra su abierta posición de defensa de la dictadura militar brasileña (a la que sólo crítica no haber matado 30 mil personas más), así como sus juicios misóginos y sexistas, homofóbicos, racistas y de odio a los pobres. A todo ello se suman sus compromisos de implantar un programa económico radicalmente neoliberal, cuestionar la naturaleza laica del poder público y aplicar la violencia ilimitada como mecanismo de control social.

Bolsonaro ha logrado instalarse como alternativa presidencial viable, entre otras cosas, por una gigantesca operación de desinformación, la que ha sido promovida por los medios de comunicación y una fábrica de producción de noticias falsas en las redes sociales, introduciendo la idea que representa una alternativa a la política tradicional (en circunstancias de que ha ejercido como congresista por 28 años) y a la corrupción (pretendiendo sugerir que es un fenómeno es atribuible a un único actor político y ocultando las denuncias de faltas a la probidad que afectan al candidato y su entorno). Por otro lado, es vana su promesa de enfrentar la delincuencia, pues pareciera ignorar que una de las causas basales de la criminalidad es la desigualdad social, por lo que la fórmula neoliberal sólo puede venir a agudizar ese problema.

Todo este escenario se inscribe en el contexto más amplio del abierto golpe en contra de la democracia que ha enfrentado Brasil desde la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y, más recientemente, en el caso de Luiz Inácio Lula da Silva, víctima de un cuestionable proceso judicial que lo encarceló e impidió presentar su candidatura presidencial, favorita en todos los sondeos de opinión pública.

2. Frente a la dramática disyuntiva que enfrenta el pueblo de Brasil no existe espacio para la ambigüedad. Las y los demócratas debemos actuar con la responsabilidad ética y política que impone la situación en el país hermano.

La única alternativa democrática es Fernando Haddad, un académico respetable y de irreprochable trayectoria intelectual y política, ex Ministro de Educación y ex Alcalde de São Paulo, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y que enfrentará a Bolsonaro en el segundo turno electoral. Junto a la candidata a Vicepresidenta, Manuela d’Ávila, representan la opción por la libertad y la democracia. Su postulación logró respaldo significativo en el primer turno electoral, considerando que tuvo menos de un mes para instalar y desplegar su campaña.

El desafío principal de la hora presente es lograr la convergencia más amplia posible para derrotar el fascismo y defender la democracia. Ese es el camino para construir un país sustentado en la diversidad, el respeto, la paz y la dignidad, fundamentales para construir una sociedad de derechos como la vivienda, el empleo, la educación, la salud, la seguridad, el medio ambiente. Ello es profundamente contradictorio con el camino autoritario que postula Bolsonaro y su discurso de odio en contra de los homosexuales, los negros, los pobres y las mujeres.

Como lo señaló Manuel Castells: “Simplemente, creo que es un caso de defensa de la humanidad, porque si Brasil, el país decisivo de América Latina, cae en manos de este deleznable y peligroso personaje, y de los poderes fácticos que los apoyan (…) nos habremos precipitado aún más bajo en la desintegración del orden moral y social del planeta a la que estamos asistiendo”.

Guillermo Núñez, Premio Nacional de Artes Plásticas, Artista

Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Artes Plásticas, Artista

Rolando Rebolledo, Premio Catedral Presidencial en Ciencias, Doctor en Ciencias

Claudio Narea, músico, ex integrante de Los Prisioneros

Oscar Castro, dramaturgo, actor y director de Teatro Aleph

Gonzalo Justiniano, cineasta

Claudia Pascual, ex Ministra de la Mujer y Equidad de Género

Víctor Osorio Reyes, ex Ministro de Bienes Nacionales

Marcos Barraza, ex Ministro de Desarrollo Social

Lilia Concha, ex Subsecretaria de Cultura

Jeannette Jara, ex Subsecretaria de Previsión Social

Guillermo Teillier, Presidente del Partido Comunista de Chile, Diputado

Guillermo González, Presidente del Partido Igualdad

Fernando Zamorano, Presidente del Partido Mas Izquierda Ciudadana

Demetrio Hernández, Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

Mónica Sánchez, Vicepresidente Nacional del Partido Socialista de Chile

Esteban Silva, Presidente del Movimiento del Socialismo Allendista – MDP

Camilo Lagos, Presidente del Partido País Progresista

Karina Oliva, Presidenta del Partido Poder Ciudadano

Ernesto Águila, cientista político, dirigente socialista

Víctor Tapia, Presidente Federación de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta

Guillermo Neira, Presidente de la Federación de Estudiantes Universidad de Atacama

Joel Arroyo, Presidente de la Federación de Estudiantes UCSC

Eugenio Teillier, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco

Sandra Beltrami, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad ARCIS y ex vocera del CONFECH

Tamara Díaz, Presidenta de la Federación de Estudiantes Universidad de Valparaíso Sede Santiago

Amanda Opazo, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES)

Juan Cristóbal Cantuarias, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho (CED) de la Universidad de Chile

Iván Escobar Castro, Presidente CCEE de Psicología de la Universidad Autónoma

Kathya Pinaud, Dirigenta Estudiantil de la Facultad de Derecho Universidad de Chile

Bárbara Figueroa, Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Nolberto Díaz, Secretario General de la CUT

José Manuel Díaz, Vicepresidente Gestión y Finanzas de la CUT

Guillermo Salinas, Vicepresidente de Organización de la CUT

Amalia Pereira, Primera Vicepresidenta de la CUT

Julia Requena, Vicepresidenta de la Mujer de la CUT

Eric Campos, Vicepresidente de Comunicaciones de la CUT

Tamara Muñoz, Vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la CUT

Fabian Caballero, Vicepresidente de Formación de la CUT

Aymara Salamanca, Consejera Nacional de la CUT

Carlos Insunza, Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)

Michael Humaña, Presidente Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

Eugenio Valenzuela, dirigente sindical Federación de Trabajadores del Metro

Izani Bruch, Pastora Evangélica Luterana

Dr. Juan Sepúlveda González, Pastor Evangélico Pentecostal

Alejandro Fabre, Sacerdote Católico – misionero vicentino

Josaphat Jarpa, laico evangélico, ex director de la Fundación Obispo Helmut Frenz

Jaime Bravo, ex Embajador, ingeniero

Eduardo Contreras, ex Embajador, abogado

Camilo Ballestero, ex director nacional de la División de Organizaciones Sociales

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)

Oscar Vega, ex Gobernador de la Región de Maule

Brunilda González, Alcaldesa de Caldera (PPD)

Ramona Reyes, Alcaldesa de Paillaco (Partido Socialista)

Arturo Aguirre, Alcalde de Cerrillos (Partido Socialista)

Boris Chamorro, Alcalde de Coronel (Partido Mas Izquierda Ciudadana)

Cristián Tapia, Alcalde de Vallenar (Partido Mas Izquierda Ciudadana)

Alejandra Placencia, Concejala de Ñuñoa (Partido Comunista)

Irací Hassler, Concejala de Santiago (Juventudes Comunistas)

Grace Arcos, Concejala de Conchalí (Juventudes Comunistas)

Iskra Calderón, Concejal de Renca (Juventudes Comunistas)

Jaime Parada, Concejal de Providencia y activista LGTBI

Rodrigo Valladares, Concejal de Cerro Navia (Partido Socialista)

David Urbina, Concejal de Cerro Navia (Partido Mas Izquierda Ciudadana)

Lautaro Guanca, Concejal de Peñalolén (Partido Igualdad)

Italo Bravo, Concejal de Pudahuel (Partido Igualdad)

Iván Borcoski, Secretario Ejecutivo Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM)

Jazmín Aguilar, Consejera Regional Metropolitana (Partido Poder Ciudadano)

Leocán Portus, Consejero Regional de la Región del Biobío (Partido País Progresista)

Claudio Arriagada, ex alcalde y ex diputado (PDC)

Lautaro Carmona, Secretario General del Partido Comunista de Chile

Roberto Stirling, Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Igualdad

Francisco Parraguez, secretario general del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Mónica Quilodran, Responsable de Relaciones Internacionales del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

Patricio Guzmán, Vicepresidente Movimiento del Socialismo Allendista – MDP

Jonatan Díaz, Secretario General del Partido País Progresista

Carolina Aedo, Vicepresidente Relaciones Internacionales del Partido País Progresista

Marcelo Cárdenas, Vicepresidente Relaciones Políticas del Partido País Progresista

Andrés Hidalgo, Secretario General del Partido Poder Ciudadano

Juan Andrés Lagos, encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista de Chile

Soledad Bianchi, doctora en Literatura y crítica literaria chilena

Sergio Trabucco, cineasta y productor

Patricio Paniagua, cineasta

Visnu Ibarra Roa, actor y dramaturgo

Gopal Ibarra Roa, director de teatro y audiovisual

Pablo Sepúlveda Allende, Coordinador de intelectuales, artistas y movimientos sociales en Defensa de la Humanidad. Nieto del Presidente Salvador Allende

Kemy Oyarzun, académica, Doctora en Filosofía y experta en Estudios de Género

Roxana Pey, académica y Doctora en Ciencias

Elisa Neumann, académica y Doctora en Procesos Sociales y Políticos en América Latina

Rodrigo Karmy Bolton, académico y Doctor en Filosofía

Irene Magaña, académica y Doctora en Doctora en Psicología

Elizabeth Collingwood–Selby, académica y Doctora en Filosofía

Diana Aurenque, académica y Doctora en Filosofía

Guillermo Cortés, académico y Doctor en Historia

Willy Thayer, académico y Candidato a Doctor en Filosofía

Martín de la Ravanal, académico y Candidato a Doctor en Filosofía Moral y Política

Coral Pey, Candidata a Doctora Estudios Americanos

Pablo Monje, académico, cientista político y Magister en Gestión y Políticas Públicas

Florencia Lagos Neumann, actriz y gestora cultural

Camila Vallejo, Diputada (Partido Comunista de Chile)

Karol Cariola, Diputada (Partido Comunista de Chile)

Carmen Hertz, Diputada (Partido Comunista de Chile)

Claudia Mix, Diputada (Partido Poder Ciudadano)

Marisela Santibáñez, Diputada (Partido País Progresista)

Boris Barrera, Diputado (Partido Comunista de Chile)

Hugo Gutiérrez, Diputado (Partido Comunista de Chile)

Amaro Labra, Diputado (Partido Comunista de Chile)

Daniel Núñez, Diputado (Partido Comunista de Chile)

Jaime Naranjo, Diputado (Partido Socialista de Chile)

Alejandro Navarro, Senador de la República (Partido País Progresista)

Margarita Pastene, Presidenta Nacional del Colegio de Periodistas de Chile

Rocío Alorza Zelada, Secretaria General del Colegio de Periodistas de Chile

Ximena Gattas, periodista

Yenifer Márquez, periodista, directora editorial Portafolio Económico AsiaLatamNews

Claudio Pereda, periodista, director de la revista Cultura y Tendencias

Iván Gutiérrez Lozano, periodista, representante legal del diario electrónico Crónica Digital

Hugo Guzmán Rambaldi, director de “El Siglo”

Carlos Ugas, director de Radio Nuevo Mundo

Sergio Reyes, editor de Radio Nuevo Mundo

Celso Calfullan, Director Werken Rojo

Jorge Gálvez, Director de AND Noticias

Juan Azócar Valdés, periodista y escritor

Sergio Jara, periodista y escritor

Javiera Olivares, ex presidenta nacional del Colegio de Periodistas de Chile

Matías Valenzuela, Fundación D+21

Fabiola Asmad, poeta y licenciada en Derecho

Freddy Campusano, ex Consejero Regional Metropolitano y ex candidato a alcalde de Maipú

Francisco González, presidente de la Fundación Pudahuel para Todos.

Braulio Meza, secretario general de la Fundación Pudahuel para Todos.

Mauricio Llaitul, dirigente mapuche de la Región Metropolitana

Luis Catrileo, dirigente mapuche

Alicia Cayupan, presidenta de la Agrupación de Mujeres Mapuches de Maipú

Walter González, Presidente del Partido Socialista de Chile en Pudahuel

Carla Amtmann Fecci, Movimiento Nueva Democracia – Frente Amplio

Jonathan Morales Altamirano, cristiano evangélico y presidente metropolitano de la Juventud Radical de Chile

Agustina Lo Bianco, Directora Ejecutiva de Fundación Progresa

Manuel Riesco Larraín, Vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA)

Alejandra Arriaza, abogada, vicepresidenta de la Corporación Ciudadanía & Justicia

Claudio Avalos, médico, vicepresidente de la Corporación Ciudadanía & Justicia

Francisco Javier Piña, coordinador territorial de la Corporación Ciudadanía & Justicia

Marco Hernández, director de la Corporación Ciudadanía & Justicia

Pierre Averdiu, director de la Corporación Ciudadanía & Justicia

Claudio Rodríguez Díaz, académico y director del Centro de Estudios Sociales y Políticos Cambio Social

Pablo Chacón Cancino, ingeniero y director del Centro de Estudios Sociales y Políticos Cambio Social

Jaime Gajardo, abogado y director del Centro de Estudios Sociales y Políticos Cambio Social

Daniel Ibáñez, presidente de la Fundación Participa

Claudio Lara, médico veterinario, ex Secretario Regional Ministerial en Los Ríos

Marcela Cepeda, trabajadora social, ex Secretaria Regional Ministerial en Atacama

Luis Márquez Valdivia, dirigente del Ecobarrio Cuatro Álamos de Maipú

Olga Marchant, coordinadora general de la Fundación Construyendo

Francisco Alvarado, abogado Fundación Construyendo

Jaime Gallardo, abogado

Dagoberto Hernández, abogado

Juan Carlos Valdivia, abogado

Mario Gonzalo, abogado

Ignacio Rojas, abogado

Luis Ríos, músico

José Luis Arredondo, director de fotografía cine

Francios Poirier, director de fotografía cine

Patricio Carreño, coreógrafo



Ivonne Peralta, presidenta Asociación de Observadores y Defensores de los Derechos Humanos (ODDH – Chile)

Raúl Encina, vocero de la Asociación de Observadores y Defensores de los Derechos Humanos (ODDH – Chile)

Itayreé Acle, Fuerza de Bases, Partido Radical de Chile

Genoveva Chovan, Fuerza de Bases, Partido Radical de Chile

Jorge Cerda, fundador de la Organización Nacional contra el Asbesto Eduardo Miño y vicepresidente de la Comunidad Unidad de El Tabo

Zayda Araya, presidenta del Comando Nacional de Exonerados de Chile

Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas

Reynaldo Morales, secretario general de las Juventudes Comunistas

Javiera Reyes, encargada de relaciones internacionales de las Juventudes Comunistas

Miguel Echeverría, Jóvenes del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Consuelo Moreno, Jóvenes del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Rodrigo Pinto, Presidente de las Juventudes Progresistas

Guillermo Pérez, Vicepresidente de las Juventudes Progresistas

Héctor Paz, Vicepresidente de las Juventudes Progresistas

Alan Gerhard Fancelli Esmar, Secretario General de las Juventudes Progresistas

Juan Claudio Reyes, sociólogo, asesor de la Bancada Parlamentaria del PDC, director de TEAM Consultores Asociados

Jaime Gajardo, Dirigente nacional del Colegio de Profesores, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile

Patricio Palma. Ingeniero civil, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista

Juan Gajardo, encargado de organización del Partido Comunista de Chile. Escritor

Rafael Henríquez, Responsable del Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Patricio Sobarzo”, miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

Víctor Cárcamo, Académico, miembro del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

Claudio Chandia, abogado, primer vicepresidente general del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Cecilia Pardo, periodista, mesa directiva nacional del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Marta Quiñones, Mujeres del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Gina Valsasnini, Mujeres del Partido MAS Izquierda Ciudadana

Rodrigo Loyola, Vicepresidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos

Claudia Iriarte, Doctora en Derecho Fundación Constituyente XXI,

Mirtha Alvarado, Directora Fundación Constituyente XXI,

Carlos Moya, académico

Hugo Lavín, coordinador Movimiento Socialismo Allendista Concepción

Camila Ríos, Secretaria de Finanzas del Partido Poder Ciudadano

Juan Pablo Sanhueza, Secretario de Política Internacional del Partido Poder Ciudadano

Constanza Díaz Alfaro, bailarina y asistente de coreógrafa

Renzo Galgani, Vicepresidente Electoral del Partido País Progresista

María Cecilia Romero, Vicepresidenta de Género del Partido País Progresista

Ricardo Godoy, Vicepresidente de Programa del Partido País Progresista

Pedro Abarca, Vicepresidente de Organización Regional del Partido País Progresista

Andrea Condemarín, Tesorera del Partido País Progresista

Luis Jara, Vicepresidente de Acción Social del Partido País Progresista

Verónica Cifuentes, Vicepresidenta de Comunicaciones del Partido País Progresista

Francisco San Martín, Consejero Federal de Maule del Partido País Progresista

María Verónica Saavedra, Presidenta Región de Maule del Partido País Progresista

Patricio Godoy, Secretario del Regional de Maule del Partido País Progresista

Carolina Ceballos, Presidenta del Regional Biobío del Partido País Progresista

Sergio Sanhueza Riveros, Secretario Regional Biobío del Partido País Progresista

Sebastián Medida, Presidente del Regional Ñuble del Partido País Progresista

Camila Cerda Ponce, Secretaria Regional Ñuble del Partido País Progresista

Luis Alberto Díaz, Dirigente Región Metropolitana del Partido País Progresista

Yanara Isabel Molina Tobar, Consejera Federal del Partido País Progresista

Belén Calcagno, Consejera Federal y Vicepresidenta Regional de Género del Partido País Progresista

Marco Lobos, Presidente Regional Araucanía del Partido País Progresista

Pamela Garcés, Secretaria Regional Araucanía del Partido País Progresista

Cristian Melo, Trabajador Social

Alexander Aránguiz Meza, Dirigente Social de la comuna de Pudahuel

Paul Le Saux, Ingeniero

Sergio Aguiló, economista y ex diputado

Ida Morales, medica cirujana

Claudia Honorato, académica

Mafalda Fabbri, académica y magister

Cecilia Urzúa, presidenta de la Asociación Democrática de Franceses en el Extranjero

Camila Flores, académica y Encargada del Centro de Educación para la Mujer de la Municipalidad de Paillaco

Lissette Laulie, Ingeniera Civil

Miguel Salinas, Ingeniero Comercial

Paulette Laulie, Trabajadora Social

Pedro Seguel, experto en prevención

Carlos Arrue, abogado y cientista político

Felipe Lagos, actor, profesor de coro y voz

Carol Badilla, actriz y productora teatral

Tania Rojas Benvenuto, coreógrafa y pedagoga de danza

Cristóbal Montes, músico, compositor y arreglista musical

Ema Pinto, directora vocal, cantante y actriz

Claudio Lillo, director de Cultura de Cerro Navia

Pedro Alejandro Matta Lemoine, académico y ex prisionero político

