China: Es oficial: Xi Jinping aspira a ser “Dictador de por vida”

Febrero de 2018

La retirada de los límites de reelección del mandato presidencial lanza a China y su régimen aristocrático a un territorio inexplorado

Las noticias de Beijing son históricas, nada menos que un terremoto político con repercusiones en todo el mundo. En su próxima “sesión parlamentaria” (Congreso Nacional del Pueblo, NPC, que comienza la próxima semana), China eliminará el límite de dos mandatos para la presidencia y la vicepresidencia. Esto confirma lo que se esperaba ampliamente; que Xi Jinping planea extender su gobierno después de que termine su actual segundo mandato en 2023.

Xi ha cimentado su control sobre el régimen chino a través de una implacable lucha de poder y una purga anticorrupción, forzando a los opositores de las facciones y regiones recalcitrantes a “doblar la rodilla”. Esto fue confirmado por su “coronación” en el llamado 19 ° Congreso del Partido Comunista (PCCh) en octubre, en el que Xi impuso su propia elección de líderes, eliminando o degradando posibles rivales, e insertó su “pensamiento” en la constitución.

A pesar de ser ampliamente esperado, el último movimiento para permitir que Xi extienda indefinidamente su reinado como presidente (no hay límite para la otra y más poderosa posición como secretario general del PCCh), ha suscitado conmoción y alarma por parte de comentaristas internacionales y disidentes chinos por igual.

La noticia llegó el domingo 25 de febrero en un breve comunicado de la agencia de noticias Xinhua. Las redes sociales de China, la única arena pública para debates políticos limitados ya menudo codificados, entraron en una sobrecarga con mensajes que comparan el movimiento de Xi con la dictadura dinástica de Corea del Norte y el antiguo orden imperial de China. Estos mensajes fueron rápidamente borrados por los censores estatales.

En medios de comunicación extranjeros, el periódico Guardian citó al observador de China Bill Bishop diciendo que Xi se había transformado en una especie de “Putin-plus”; solo que Xi es “mucho más efectivo, mucho más poderoso y, francamente, mucho más ambicioso” que el líder ruso. Y él está ejecutando un estado y una economía mucho más poderosos, podríamos agregar (el PIB de China es más de ocho veces mayor que el de Rusia).

Represión y censura

Muchos comentaristas han expresado, correctamente, los temores de que la represión estatal en China y el cambio hacia un mayor control autoritario, que ya es una tendencia clara bajo el primer mandato de Xi por cinco años, empeorará.

La lista de temas prohibidos por los censores de internet de China desde el anuncio del domingo da una imagen del estado de ánimo político al menos entre un número significativo de personas que se oponen al establecimiento de una dictadura unipersonal de Xi. Estos temas incluyen no solo “límite de dos mandatos” y “enmienda constitucional”, sino también “estoy en desacuerdo”, “Corea del Norte”, “Winnie the Pooh” y “Yuan Shikai”. El oso de dibujos animados Winnie the Pooh, que algunos dicen que tiene un parecido, se burla de Xi Jinping, mientras que Yuan Shikai era un general involucrado en la Revolución China de 1912 que dio un golpe y trató de declararse emperador. Incluso el libro “Animal Farm” de George Orwell se convirtió en un tema prohibido en la última versión en línea.

Los medios estatales han publicado artículos para ahogar cualquier crítica. The Global Times dijo que abolir el límite de dos mandatos “mejoraría el gobierno” y dijo que las críticas a la medida se debieron a “desinformación y fuerzas externas”.

“Cheques y saldos”

Durante su primer mandato, a partir de 2012, Xi bajó de categoría a la mayoría de sus pares en la jerarquía superior del PCCh, rompiendo y eludiendo el modelo de “liderazgo colectivo” desarrollado en la era de Deng Xiaoping de los años 80 y 90. En definitiva, es una dictadura como antes. Pero bajo Xi es un régimen con una centralización de poder sin precedentes, al menos desde que el cambio al capitalismo comenzó hace 40 años.

Muchos comentaristas capitalistas temen que esto hará que el régimen sea más impredecible y propenso a errores de cálculo. Temen especialmente las ramificaciones de esto en el escenario global, con la estridentemente nacionalista agenda de Xi y su monstruoso plan “Belt and Road” para extender el alcance económico global de China.

“Xi Jinping es susceptible de cometer grandes errores porque casi no hay controles ni equilibrios”, dijo Willy Lam, autor y biógrafo de los líderes de China, incluido Xi, con sede en Hong Kong. “Esencialmente, se ha convertido en emperador de por vida”, dijo Lam al New York Times.

Xi usó el brazo anticorrupción del PCCh, el CCDI, como una herramienta despiadada y ampliamente temida para consolidar su poder en la lucha dentro del régimen. Más de un millón de funcionarios del PCCh han sido castigados durante los últimos cinco años. El CCDI ahora se fusionará en un nuevo organismo estatal más formal, la Comisión Nacional de Supervisión, con mayores poderes. Esta es otra decisión que se sellará en la reunión de la APN en Beijing que se inaugurará el 5 de marzo.

Xi también ha encabezado la ofensiva más intensa contra la oposición política, abogados de derechos humanos, ONG, bloggers y activistas sindicales. En general, este es considerado como el período de represión más sombrío desde el período inmediatamente posterior a las protestas por la democracia en la Plaza de Tiananmen en 1989.

La represión estatal bajo Xi ha sido especialmente grave en las regiones del Tíbet y musulmanes (uigures, kazajos y Hue), y también se ha extendido a Hong Kong, y cada vez más, incluso en el extranjero con secuestros ilegales y la presión financiera ejercida sobre los gobiernos extranjeros y las empresas para no “ofender a China “.

“Empeorará, de seguro … las consecuencias serán muy severas”, advirtió Wu’er Kaixi, un ex líder de protesta de la plaza de Tiananmen.

Wu’er también criticó a los líderes occidentales que, según dijo, habían ignorado las advertencias de los disidentes y, en su lugar, habían “nutrido” las ambiciones de Xi de convertirse en “un nuevo dictador del siglo XXI”. No menos importante es Donald Trump, quien elogió a Xi y es conocido por sus tendencias autoritarias.

Existe una gran frustración entre los disidentes chinos como Wu’er Kaixi por el silencio de la “comunidad internacional” ante el autoritarismo de Xi Jinping. La razón es que las políticas de Xi han salvado en gran medida al capitalismo global durante los últimos años de la crisis mundial, al parecer guiando a China a través de pruebas económicas severas y manteniendo su papel como el principal motor del comercio mundial y el crecimiento del PIB. Sin embargo, cada vez más, el ascenso de China desafía y socava a sus principales rivales, especialmente el imperialismo estadounidense.

El clima internacional más duro de hoy también es sin duda un factor detrás de la sincronización del poder de Xi. La camarilla líder de Xi se ha movido ahora en lugar de esperar, tal vez anticipando que los choques económicos y geopolíticos no están muy lejos.

Punto de inflexión

Los Socialistas y chinaworker.info han explicado que el ascenso de Xi como el nuevo hombre fuerte de China es un proceso profundamente contradictorio. Xi y sus aliados, como el ex zar anticorrupción retirado Wang Qishan (que aún puede estar destinado a un papel principal a medida que se eliminan las antiguas reglas de la dictadura) han triunfado dentro de la lucha de facciones del PCCh. Pero también se han visto obligados a hacerlo por presiones desesperadas.

China se enfrenta a problemas sociales y económicos explosivos que el actual estado autoritario ha sido completamente incapaz de resolver. Esto a pesar de sus aparentes éxitos económicos (también muy contradictorios y desiguales).

El cambio de China a un sistema de “dictadores de por vida” marca un punto de inflexión en los acontecimientos mundiales y muestra que el sistema político establecido de China ha llegado a un punto muerto. Es un desarrollo tan significativo como el surgimiento de Trump y el Trumpismo como símbolo de la disfunción política del capitalismo estadounidense.

La ruptura del modelo de “liderazgo colectivo” de Dengist, que era un intento de utilizar el reparto de poder, el consenso y la sucesión de liderazgo estructurado para salvaguardar la “estabilidad” y evitar las convulsiones o los cambios radicales, muestra que el régimen bajo Xi ha entrado en un territorio desconocido.

Como comentamos en el momento del XIX Congreso:

“En lugar de superar las tensiones dentro del Estado chino y de élite, que a fin de cuentas reflejan las contradicciones de gran alcance en la base de la sociedad, la elevación de Xi abre una nueva fase, con altas apuestas, que está lleno de riesgos para el capitalismo chino y el Estado autoritario. Los cimientos de su gobierno -niveles históricamente sin precedentes de deuda y especulación financiera, terror policial intensificado y nacionalismo intensificado- anuncian una sucesión de crisis que esperan la eclosión “. [Xi Jinping: ¿Cuán fuerte es el hombre fuerte de China?]

