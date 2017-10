Gore Vidal, Crítico mordaz del sistema de vida americano

ENVIADO POR Alfredo Rubio Bazán < arlequibreblog@gmail.com >

Gore Vidal

(3 de octubre de 1925, West Point, Nueva York, EE.UU.

† 31 de julio de 2012, Hollywood Hills, California, EE.UU.)

Eugene Luther Vidal. Narrador, ensayista, dramaturgo y guionista cinematográfico estadounidense, crítico mordaz del sistema de vida americano. Autor de una extensa y brillante producción literaria que abarca las más variadas modalidades genéricas y temáticas (desde la revisión del pasado histórico hasta la exploración de lo fantástico, pasando por la parábola futurista visionaria), está considerado como uno de los escritores más importantes de las Letras norteamericanas de la segunda mitad del siglo XX, y, sin duda alguna, como uno de los intelectuales estadounidenses que con mayor virulencia racional y espíritu crítico han emprendido la tarea de denunciar públicamente los vicios y defectos del american way of life («estilo de vida americano»).

Proveniente de una familia aristocrática del sur de los Estados Unidos, sus padres se separaron cuando él tenía diez años, y lo llevaron a vivir con sus abuelos. Pasó su infancia y adolescencia en Washington, donde su abuelo Gore era senador, e hizo el servicio militar en las islas Aleutianas durante la Segunda Guerra Mundial; se dio a conocer muy joven como literato, precisamente con una novela de tema bélico, Williwaw (1946).

Dos años después, cuando todavía dudaba entre dedicarse a la política o a la literatura, decidió publicar La ciudad y el pilar, una historia de temática abiertamente homosexual que fue considerada autobiográfica casi en su totalidad y que tuvo un sonado éxito. Desde entonces siguió publicando continuamente, aunque no abandonó del todo la vocación política; en la década de 1960 militó activamente en el ala más liberal del Partido Demócrata. Tras un largo paréntesis de diez años consagrado a esta faceta de guionista, el autor neoyorquino reanudó su producción narrativa con la publicación de una espléndida biografía novelada, Juliano el Apóstata (Julian, 1964), obra con la que volvió a situarse entre los nombres cimeros de la narrativa estadounidense contemporánea. Presentada como la autobiografía ficticia del emperador romano Juliano el Apóstata -que gobernó el imperio entre los años 331 y 363 d.C.-, esta narración histórica está considerada por la mayor parte de la crítica y los lectores como la obra maestra de Gore Vidal.

Dotado de una admirable capacidad narrativa, Vidal es autor de una vasta producción que comprende ensayos, piezas teatrales, guiones para el cine y la televisión y numerosas novelas. En sus obras de ficción prevalece una visión crítica, lúcida y corrosiva de la realidad social y política de los Estados Unidos, tanto en referencia a su pasado como a su presente y a su futuro. Interpretó de manera personal la historia de su país en la trilogía histórico-política formada por Washington D.C. (1967), Burr (1973) y 1876 (1976), y dio una visión apocalíptica del porvenir en la satírica Myra Breckinridge (1968).

De todas las novelas de Gore Vidal, probablemente sean La ciudad y el pilar (1948), Lincoln (1984) y Creación (1981) las que más éxito de público han obtenido. La ya citada La ciudad y el pilar, de carácter autobiográfico, trata de la relación homosexual entre Jim Willard y Bob Ford, mantenida en los bosques de Virginia; esta obra podemos situarla no lejos de El cuarto de Giovanni, de James Baldwin. La segunda tiene por protagonista a Lincoln, que es observado por sus amigos, sus enemigos, sus futuros asesinos; Vidal logra con esta obra una novela histórica memorable, un fresco entre íntimo y monumental, en una perfecta simbiosis entre la ficción y la historia. La tercera es una ambiciosa y logradísima representación del mundo del pensamiento y el poder del siglo V a.C., que es el siglo de Sócrates, Buda y Confucio.

Gore Vidal fue uno de los escritores más polémicos de la vida intelectual americana; tan sólo autores como Norman Mailer y Truman Capote le igualan en este aspecto. Tenaz fustigador del corrupto, ultraliberal y exclusivista sistema sociopolítico estadounidense, la crítica de la vida americana que aparece en muchas de sus obras narrativas constituyó a menudo el núcleo principal de sus ensayos, brillantes y sagaces: Collected essays (1972), Matters of Fact and Fiction (1977) y The Second American Revolution (1982). Muchas de sus frases, extraídas de entrevistas, son famosas por su lacerante lucidez. Otros libros destacados de su producción son Duluth (1983) novela de ciencia ficción sobre el futuro de la sociedad estadounidense, En directo del Gólgota (1992), visión irreverente de los acontecimientos del Evangelio, y Una memoria (1996), autobiografía que recibió de la crítica elogiosos comentarios.

La ciudad y el pilar de la sal y siete relatos de juventud: Jim Willard ha vivido una breve e intensa experiencia amorosa con su mejor amigo, Bob Ford. Separados por la distancia, Jim no dudará en ir a buscarlo para poder revivir así su idilio, ese secreto que lo hace diferente a los demás y donde nada ni nadie tienen cabida. La trasgresión que supuso esta novela, al plantear de una forma cruda y sin paliativos la aventura amorosa entre dos hombres, determinó la vida de Gore Vidal: de joven promesa política pasó a ser un escritor censurado por la crítica, aunque no por el público, que convirtió su libro en un éxito de ventas. Sin duda, se trata de una obra emblemática para toda una generación que, gracias a contribuciones como la de Gore Vidal, pudo finalmente reafirmarse y exigir un espacio de libertad que hasta entonces le estaba vedado. Asimismo, se incluye también la única colección de cuentos de Gore Vidal, recopilando de este modo y por primera vez toda su obra erótica de juventud.

Juliano el Apóstata: La vida de Juliano, considerado a menudo «un héroe de la resistencia» contra el cristianismo en nombre de los valores del helenismo, es la historia de un fracaso, pero sobre todo la de una lucha sin cuartel por la libertad de culto y contra la intolerancia religiosa durante las últimas décadas del siglo IV d.C. Con el vigoroso pulso narrativo que lo caracteriza, Gore Vidal recrea aquí la trayectoria de un hombre al que una muerte prematura impidió alterar el rumbo de la historia, y nos traslada a una época extraordinaria en la que el mundo helénico inicia un declive irreversible, mientras una nueva cultura empieza a perfilarse a la sombra de los godos y la cruz. El perfecto equilibrio entre historia individual y recreación de época convierten a Juliano el Apóstata en un hito y en un modelo no superado de novela histórica.

Creación: Aparecida por primera vez en 1981, bien puede decirse que esta novela es todo un clásico contemporáneo. Trasladados a los días en que el general Pericles y Aspasia regían los destinos de Atenas, asistimos con el embajador persa, Ciro Espitama, a una conferencia de Herodoto en el Odeón. En sus palabras, el historiador confundirá la derrota de Salamina ante Jerjes. Ante esta situación, Ciro dictará a su sobrino, el joven Demócrito, la verdadera secuencia de los hechos y los reinados de Darío, Jerjes y Artajerjes. Paralelamente, los cambios políticos acaecidos en Atenas, irán poniendo en una situación embarazosa a Ciro. Junto a cuestiones políticas, se le empezaran a recriminar asuntos tan personales como su inclinación por las creencias persas antes que las helenas. Creación es una novela histórica rigurosa con la que el lector podrá viajar a través del tiempo y recrearse en esa otra Atenas, aquella en la que el mármol aún estaba recién pulido.

Duluth: Salvaje, imaginativa y aguda crítica del modo de vida americano. El célebre Vidal crea una madeja de historias y personajes, cada uno de ellos transgresor e inaudito. Desde la maternidad a la televisión, todos los mitos de una sociedad puesta del revés en esta corrosiva novela.

«Roma contó con 400 o 500 años. El imperio británico, con 140 años. Y nosotros ya nos estamos acabando.» – Gore Vidal

